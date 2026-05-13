Перед дебютом на овале в Индианаполисе немецкий гонщик подготовил эмоциональный трибьют семейному наследию. Дизайн нового шлема Мика показали на странице Indycar в инстаграме.
Чем особенный шлем?
27-летний пилот показал специальный шлем в красных цветах, напоминающий знаменитую ливрею Михаэля Шумахера времен Ferrari, в частности сезона 2006 года.
На верхушке розміщені сім зірок – символ кожного чемпіонського титулу його батька у Формулі-1. Також дизайн перегукується з традиційною зірковою графікою, яку сім'я Шумахерів використовувала роками.

На верхушке размещены семь звезд – символ каждого чемпионского титула его отца в Формуле-1. Также дизайн перекликается с традиционной звездной графикой, которую семья Шумахеров использовала годами.
Символический дебют на самом известном овале мира
Для Мика это не просто новый шлем, а знак уважения к наследию Михаэля перед дебютом в легендарной гонке Indianapolis 500.
По данным FOX Sports, Шумахер проводит свой первый полный сезон в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing под номером 47 – также как отсылка к семи титулам отца.
Кто такой Мик Шумахер?
- Мик Шумахер – сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, чемпион Формулы-2 2020 года и бывший пилот Haas в Ф-1 (2021–2022).
- После выступлений в Формуле-1 и чемпионате мира по гонкам на выносливость он в 2026 году начал новый этап карьеры в IndyCar, где уже готовится написать собственную историю под легендарной фамилией.
- Ранее он неоднократно чествовал отца специальными шлемами, в частности на Гран-при Бельгии-2021, сообщает racingnews365.