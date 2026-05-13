Перед дебютом на овале в Индианаполисе немецкий гонщик подготовил эмоциональный трибьют семейному наследию. Дизайн нового шлема Мика показали на странице Indycar в инстаграме.

Чем особенный шлем?

27-летний пилот показал специальный шлем в красных цветах, напоминающий знаменитую ливрею Михаэля Шумахера времен Ferrari, в частности сезона 2006 года.

На верхушке размещены семь звезд – символ каждого чемпионского титула его отца в Формуле-1. Также дизайн перекликается с традиционной звездной графикой, которую семья Шумахеров использовала годами.

Символический дебют на самом известном овале мира

Для Мика это не просто новый шлем, а знак уважения к наследию Михаэля перед дебютом в легендарной гонке Indianapolis 500.

По данным FOX Sports, Шумахер проводит свой первый полный сезон в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing под номером 47 – также как отсылка к семи титулам отца.

