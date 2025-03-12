Артета висловився про нову роль і майбутнє Зінченка в Арсеналі

У середу, 12 березня, відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них лондонський Арсенал удома прийматиме ПСВ Ейндговен.

Напередодні цієї гри відбулася традиційна передматчева пресконференція за участі головного тренера "канонірів" Мікеля Артети. Серед іншого, він відповів на два запитання щодо гравця збірної України Олександра Зінченка, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Арсенала.

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Що думає Артета про українця

Іспанський спеціаліст поділився думкою щодо того, що Зінченко приніс своєю грою у півзахист команди, адже саме на цій позиції останнім часом він почав виходити на поле у складі лондонського клубу:

Він дуже хороший, і з тими можливостями, які у нас є, ми вважаємо, що це позиція, на якій він може допомогти, і яка йому підходить. Він грав там раніше, я знаю його багато років, і він дійсно може грати на цій позиції, і він дуже добре адаптувався на тренуваннях. У нього було кілька нагод в останніх іграх, щоб показати це. Тож я радий, що у нього все добре.

Також Мікель розповів, чи буде спілкуватися з українцем щодо його майбутнього цього літа, адже в Олександра закінчується контракт з Арсеналом 30 червня 2026 року.

"Я роблю це з кожним гравцем перед завершенням сезону, якщо є така можливість і якщо у нас є на це час. Це потрібно, щоб усім було зрозуміло, чого ми очікуємо один від одного, що ми відчуваємо один до одного та як ці взаємостосунки можуть продовжуватися якомога кращим чином.

Також є інші речі, які потрібно зробити й обговорити. Я, безумовно, збираюся обговорити це з усіма гравцями", – сказав Артета.

До слова. В нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 16 ігор за "канонірів" у всіх турнірах – результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що матч Арсенал – ПСВ розпочнеться о 22:00 за київським часом. У першому поєдинку підопічні Артети здобули розгромну перемогу з рахунком 7:1, встановивши історичний рекорд Ліги чемпіонів.