Український форвард відзначився голом у Європі

Український футболіст Микола Кухаревич відзначився забитим м'ячем за Гіберніан. Це сталося у матчі проти Данді Юнайтед.

У середу, 26 лютого, відбувся матч 28-го туру Шотландського Прем'єршипу. У ньому Гіберніан здобув вольову перемогу над Данді Юнайтед з рахунком 1:3, пише 24 канал.

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Кухаревич забив гол

Український футболіст вийшов у стартовому складі Гіберніана на матч.

На 18-й хвилині він відкрив рахунок у матчі, чим допоміг своїй команді здобути перемогу. Цей гол став для нього п'ятим у поточному сезоні.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Микола Кухаревич зіграв 20 матчів за Гіберніан у всіх турнірах, у яких забив 5 голів.

Відзначимо, що наступний матч команда українця зіграє у неділю, 2 березня, о 14:30 за київським часом.