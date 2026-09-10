Матвієнко міг опинитися в ЗСУ: капітан Шахтаря розповів, чому не пішов воювати

Капітан Шахтаря Микола Матвієнко зізнався, що думав про те, щоб узяти до рук зброю після початку війни Росії проти України. Однак вирішив зосередитися на виступах за клуб та збірну.

Капітан Шахтаря Микола Матвієнко дав інтерв'ю французькому виданню L'Equipe напередодні старту донецької команди в Лізі чемпіонів. Український захисник пояснив, чому зрештою вирішив продовжувати футбольну кар'єру та вважає свою нинішню роль корисною для країни.

Матвієнко думав про службу в ЗСУ

Журналісти запитали Матвієнка, чи виникала в нього думка піти захищати Україну зі зброєю в руках, як це зробив колишній український тенісист Сергій Стаховський, який став добровольцем на початку повномасштабного вторгнення.

Капітан Шахтаря відповів, що подібні думки, на його переконання, виникали практично в кожного українця.

Я не хочу звучати як популіст, щоб вразити когось, але з початку вторгнення, у 2014 році, я щиро вірю, що майже у кожного виникала така думка. Потім я спробував тверезо проаналізувати ситуацію і зрозумів, що моя роль як солдата на той момент не була б дуже ефективною. Тому я вирішив продовжувати робити те, що роблю й сьогодні,

– сказав Матвієнко.

Про боротьбу на футбольному полі

Матвієнко пояснив, що виступи Шахтаря на найвищому європейському рівні також можуть бути частиною боротьби України.

За словами захисника, футболісти мають можливість представляти не лише клуб, а й Україну та Донецьк перед величезною міжнародною аудиторією. Це дозволяє нагадувати європейцям і політикам про війну та необхідність подальшої підтримки нашої держави.

Маючи можливість представляти нашу країну та донецький Шахтар на найвищому європейському рівні, ми можемо донести надзвичайно важливий меседж до Європи та її лідерів: війна триває, нам потрібна допомога,

– наголосив Матвієнко.

Капітан "гірників" також вважає, що команда своєю грою може приносити українцям позитивні емоції у надзвичайно складний час і демонструвати світові незламність України.

Це також чудовий спосіб показати, що, попри все, ми продовжуємо боротися і ця країна все ще належить нам,

– додав футболіст.

Нагадаємо, 10 вересня Шахтар розпочинає свій єврокубковий сезон матчем проти ПСВ. Напередодні зустрічі Матвієнко заявив, що для успішного старту в Лізі чемпіонів команді насамперед потрібно бути ментально готовою.