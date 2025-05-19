Капітан Шахтаря висловив бажання покинути команду: на гравця претендує клуб з Європи

Микола Матвієнко може змінти клубну прописку вже влітку цього року. Капітан Шахтаря близький до того, щоб покинути команду.

Захисник “гірників” повідомив керівництву, що хотів би спробувати себе на іншому рівні. На центрального оборонця претендує одразу клуб з європейського чемпіонату, інформує 24 канал із посиланням на BurBuzz.

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Кого зацікавив Матвієнко

За інформацією джерела, до Миколи Матвієнка проявляють предметний інтерес клуб з Португалії. Серед потенційних покупців гранди Прімейри – Бенфіка, Спортінг або Порту.

Наразі невідомо, який саме клуб планує підписати оборонця Шахтаря. Проте висока зацікавленість до капітана “гірників” зберігається.

До слова. Миколу Матвієнка пов’язували з переходом в клуб з чемпіонату Англії. До центрального захисника Шахтаря проявляли інтерес такі команди, як Брентфорд, Брайтон і Арсенал.

У поточній кампанії Микола Матвієнко зіграв у 33 матчах за Шахтар в офіційних турнірах. На рахунку захисника “гірників” 3 голи та 3 результативні передачі.