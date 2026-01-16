Колишній капітан Динамо назвав причину провалу "біло-синіх" у першій половині сезону

Київське Динамо є безперечним грандом українського футболу. "Біло-сині" привчили фанатів до боротьби за титули на внутрішній арені кожного сезону та гідного представлення нашої країни у єврокубках.

Проте в кампанії-2025/2026 столичний клуб побив низку антирекордів, через що отримав чимало критики від експертів і фанатів. Своєю думкою про виступи "біло-синіх" у першій частині сезону поділився колишній футболіст киян Микола Морозюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Морозюк про виступи Динамо?

Він назвав причини невдалих результатів команди. Екскапітан динамівців зазначив, що знає внутрішню кухню, а картинка зі сторони дає йому можливість робити свій особистий аналіз.

Микола вважає, що на певному етапі Олександр Шовковський втратив зв'язок з підопічними, а з боку футболістів на полі не було життя. Врешті-решт вони не витримали тиску й команда посипалася.

У Динамо завжди доводиться діяти під тиском. І вже при першому ж невдалому результаті йде критика. У такі моменти на перший план має виходити головний тренер, який не повинен дати гравцям опуститися в психологічну яму. Але коли після першої, другої, третьої осічки команда починала грати, то по обличчях хлопців видно, що вони не вірять у свої сили,

– заявив Морозюк

При цьому колишній футболіст Динамо вважає, що у провальних результатах винні не тільки гравці. Він переконаний, що в них є потрібний рівень, щоб виступати краще та виправити неприємну ситуацію у другій половині сезону.

"До подібних проблем потрібно підходити комплексно, а не звинувачувати тільки футболістів. У Динамо було багато яскравих перемог і на це всі рівняються, але сьогодні є сьогодні. Проте, я не вірю, що в Динамо критично слабкі виконавці. При якісному підході до роботи все має налагодитися", – сказав Микола.

До слова. В осінній частині кампанії-2025/2026 кияни програли чотири поспіль матчі в Українській Прем'єр-лізі, встановивши клубний антирекорд. До того вони жодного разу не мали серії навіть з трьох фіаско в чемпіонаті.

Що відомо про виступи Динамо в сезоні?