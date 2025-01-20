У Росії заявили, що готові прихистити Ломаченка за його сталість поглядів

Після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко не проявив свою громадянську позицію, через що від нього відвернулася більшість українських фанатів. Вони розчарувалися у висловах зіркового спортсмена, який не засудив дії Росії.

Напередодні ж стало відомо про черговий "зашквар" боксера. Він інвестував кошти у бізнес, яким володіє російський бізнесмен.

Читайте також Усик піде з боксу у 2025 році: американські ЗМІ анонсували гучний відхід українця

Показове порівняння з Усиком

На це відреагував колишній супертяж, а нині депутат держдуми Росії, Ніколай Валуєв. Він заявив, що країна-агресор люб’язно прихистить Василя Ломаченка в себе, якщо чинному чемпіону світу за версіями IBF та IBO щось загрожуватиме, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ:

На відміну від свого друга Усика, Василь не змінює думки. Росія – щедра країна та цінує сталість поглядів. Думаю, у разі загрози, Ломаченко знайде в нас гостинність і турботу.

Довідка. Ресторанним бізнесом, в який інвестував Василь Ломаченко, володіє Аркадій Новіков. Він був довіреною особою Владіміра Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках, а також членом Вищої ради партії "Єдіная Росія".

Нагадаємо, що Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. Наразі невідомо, чи збирається він продовжувати боксерську кар'єру.