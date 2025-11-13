Угода Віталія Миколенка спливає 30 червня 2026 року. Джерело Goodison News повідомили шокуючий інсайд, який стосується співпраці українського оборонця із Евертоном, пише 24 Канал.

Оце так 8 гравців збірної України "на жовтій": хто під загрозою дискваліфікації на матч проти Ісландії

Який новий інсайд з'явився навколо Миколенка в Евертоні?

За інформацією видання, ліверпульський клуб начебто відмовився від продовження контракту із лівим захисником збірної України. Все заради того, аби спробувати оформити трансфер оборонця італійського Мілана Первіса Еступіньяна. Портал Transfernarkt оцінює вартість гравця "россонері" у 22 мільйони євро.

До слова. Первіс Еступіньян має угоду із Міланом до 30 червня 2030 року. 27-річний еквадорський лівий оборонець доєднався до італійського гранда лише у липні 2025-го.

Цікаво, що раніше повідомлялась кардинальна інша інформація. Начебто Евертон не хоче втрачати свого лідера захисту та планує запропонувати Миколенку нову угоду.

Сам Миколенко в інтерв'ю Віктору Вацку розповідав, що готовий далі виступати за ліверпульський клуб. Віталій зізнався, що ще не сідав за один стіл із керівництвом клубу АПЛ, аби обговорити своє майбутня у команді, але планують зробити це найближчим часом.

"Мені подобається виступати за цей клуб – я отримую задоволення від кожного матчу, і для мене це найважливіше. Влітку були пропозиції від інших клубів, але вони не сприймалися серйозно. Всі сторони задоволені співпрацею, тож я продовжую грати за Евертон", – розповідав Миколенко.

Згодом стало відомо, що за Миколенком пильно стежить інший англійський клуб Борнмут, який влітку попрощався із Іллею Забарним.

Яка Миколенко виступає за Евертон?

Миколенко виступає за Евертон із 2022 року, коли перебрався із київського Динамо.

Відтоді українець провів за "ірисок" 131 матч – 4 голи та 3 результативні передачі.

У цьому сезоні 2025 – 2026 український захисник взяв участь у 9-ти іграх ліверпульського клубу, але результативними діями наразі не відзначався.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українського захисника у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Миколенко потрапив у заявку Сергія Реброва на матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.