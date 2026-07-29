В Італії оголосили про смерть чемпіона світу і легенди Мілана – клуб спростував
Пресслужбі Мілану довелось доводити, що легендарний футболіст клубу Франко Барезі є живим. В Італії з’явились чутки, які пішли від керівництва держави.
Ввечері 29 липня в італійському медіапросторі розповсюдились чутки про передчасний відхід у вічність 66-річного Франко Барезі. У Мілані спростував ці розмови.
Що відомо про подію
Різні видання почали повідомляти про те, що помер Франко Барезі. Одним з тих, хто висловив співчуття родині легендарного футболіста виявився віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні. Згодом політик видалив свій допис у Х.
У ситуацію втрутився Мілан, на офіційних ресурсах якого з’явився допис щодо ситуації.
Мілан спростовує неправдиві повідомлення щодо Франко Барезі, які почали поширюватися останніми хвилинами. Франко переживає складний і делікатний період, і клуб рішуче підтримує його та його родину,
– йдеться у повідомленні.
"Ми закликаємо всіх поважати їхнє приватне життя та утриматися від поширення абсолютно безпідставної інформації", – додала пресслужба Мілану.
Що відомо про Франко Барезі
Колишній захисник був вихованцем Мілану і згодом провів 19 сезонів у футболці "червоно-чорних".
У складі клубу ставав шестиразовим чемпіоном Італії. Барезі теж здобував гучні перемоги у європейських турнірах. Спочатку у складі Мілану двічі переміг у Кубку чемпіонів (1989, 1990). Після реорганізації турніру також став переможцем Ліги чемпіонів сезону 1993/94.
Франко Барезі також зіграв 81 матч у складі збірної Італії, з якої виграв ЧС-1982.