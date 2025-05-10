Форвард, який має українське коріння, оформив дубль за Мілан: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 9 травня, відбувся 36-й тур італійської Серії А сезону-2024/2025. В одному з матчів чемпіонату Мілан на "Сан Сіро" приймав Болонью.

Протистояння завершилось вольовою перемогою Мілана з рахунком 3:1. Головним героєм матчу став нападник "россонері" Сантьяго Хіменес, повідомляє 24 канал.

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Ефектний перфоманс Хіменеса

Болонья першою вийшла вперед у другому таймі матчу проти Мілану. Проте на 73-й хвилині матчу форвард Сантьяго Хіменес забив гол та зрівняв рахунок у грі.

За шість хвилин після першого голу "россонері" вийшли уперед. Забитим м'ячем відзначився вінгер Крістіан Пулішич. У компенсований арбітром час Хіменес оформив дубль та добив гостей поля – 3:1.

Відеоогляд матчу Мілан – Болонья:

Цікаво, що у цьому матчі форвард Сантьяго Хіменес грав у футболці із маминим дівочим прізвищем Золотарчук. У Мілані створили милу ініціативу присвячену Дню матері, який святкують 11 травня.

Виявилось, що Сантьяго Хіменес має українське коріння через свого дідуся по мамині лінії, якого звати Хосе Золотарчук.