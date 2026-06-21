"Поки самі не відчують": Мілевський сказав, що думає про Глєба, який підтримує Росію

Артем Мілевський висловився про своїх земляків з Білорусі. Зокрема і про колишнього футболіста Арсенала та Барселони Олександра Глєба.

Колишній футболіст збірної України, який має білоруське коріння, сказав, чому відомі спортсмени з Білорусі не відзначаються підтримкою України. Артем Мілевський дав інтерв’ю сайту blik.ua.

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Що сказав Артем Мілевський?

За словами колишнього футболіста Динамо та збірної України, він не спілкується з багатьма колишніми друзями з Білорусі.

Поки вони самі на собі не відчують те, що ми переживаємо в Україні, вони цього не зрозуміють. Усі ж дивляться мої сторіс, які я записую з Києва, усі ті хлопці, з якими я грав на одному футбольному полі. Але мені мало хто з них написав,

– зазначив Мілевський.

Серед знайомий людей колишній форвард Динамо мав на увазі й найбільш успішного футболіста Білорусі Олександра Глєба, який їздить грати виставкові матчі у Росії, а також знаходиться під санкціями Верховної Ради України та Європейського союзу.

Що пов’язує Мілевського та Білорусь?

Колишній футболіст збірної України народився 12 січня 1985 року в Мінську. Наразі там проживають його батьки та сестра. Наприкінці кар’єри він зіграв 104 матчі за Динамо з міста Брест.

Артем Мілевський також зазначив, що він завжди бажає родичам, щоб їм не довелось пережити те, що зараз переживають українці.