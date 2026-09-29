Провокація після матчу з Україною: батько зірки Угорщини принизив Циганкова під росiйський реп

Батько Мілоша Керкеза опублікував відео сутички з Віктором Циганковим під російську пісню. Провокаційний допис згодом помітили фанати Ліверпуля.

Матч Угорщина – Україна завершився не лише перемогою української збірної, а й скандальною сутичкою за участю футболістів. Після фінального свистка епізод отримав несподіване продовження вже за межами футбольного поля, передає 24 Канал.

Батько Керкеза підлив масла у вогонь

Наприкінці поєдинку між збірними Угорщини та України виникла сутичка, в якій Мілош Керкез схопив Віктора Циганкова за футболку. Конфлікт швидко переріс у масову штовханину за участю інших футболістів, а одним із найбільш обговорюваних моментів матчу став саме епізод із вінгером української збірної.

Розслідувати бійку після гри взялася навіть угорська служба швидкої допомоги.

Втім, на цьому історія не завершилася. Батько Керкеза – Себастьян Зан, який народився у сербському Врбасі – наступного дня після матчу опублікував в інстаграмі відео сутички.

Особливу увагу привернуло музичне оформлення допису. До відео він додав пісню російського виконавця АК-47 під назвою Russian Paradise ("Російський рай").

Такий вибір треку виглядає особливо провокативно на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Провокацію помітили навіть у Ліверпулі

Показово, що допис батька Керкеза не залишився непоміченим і в Англії. Його звернули увагу фанати Ліверпуля, які поширили відповідний епізод у соціальних мережах.

Milos Kerkez' Dad on Instagram https://t.co/VfgVJ1cFTF — Andoni Iraola’s Reds (@ScouseRed0151) September 28, 2026

Мілош Керкез минулого літа став гравцем Ліверпуля, перебравшись до англійського гранда з Борнмута. Раніше угорський захисник виступав у Борнмуті разом з Іллею Забарним – нинішнім оборонцем збірної України.

Сам Керкез народився у Врбасі, який на момент його народження входив до складу Сербії та Чорногорії. На міжнародному рівні він обрав збірну Угорщини.

Україна в підсумку перемогла Угорщину з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана.

Матч-відповідь команди проведуть 5 жовтня у словацькій Трнаві – на номінально домашньому для України полі.