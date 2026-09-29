Матч Венгрия – Украина завершился не только победой украинской сборной, но и скандальной стычкой с участием футболистов. После финального свистка инцидент получил неожиданное продолжение уже за пределами футбольного поля, сообщает 24 Канал.
Отец Керкеза подлил масла в огонь
В конце матча между сборными Венгрии и Украины возникла стычка, в ходе которой Милош Керкез схватил Виктора Цыганкова за футболку. Конфликт быстро перерос в массовую потасовку с участием других футболистов, а одним из самых обсуждаемых моментов матча стал именно эпизод с вингером украинской сборной.
Расследовать драку после игры взялась даже венгерская служба экстренной помощи.
Впрочем, на этом история не закончилась. Отец Керкеза – Себастьян Зан, родившийся в сербском Врбаше, – на следующий день после матча опубликовал в инстаграме видео стычки.
Особое внимание привлекло музыкальное сопровождение поста. К видео он добавил песню российского исполнителя АК-47 под названием Russian Paradise ("Русский рай").
Так выбор трека выглядит особенно провокационно на фоне полномасштабной войны России против Украины.
Провокацию заметили даже в Ливерпуле
Показательно, что пост отца Керкеза не остался незамеченным и в Англии. На него обратили внимание фанаты Ливерпуля, которые распространили соответствующий эпизод в социальных сетях.
Милош Керкез прошлым летом стал игроком Ливерпуля, перейдя в английский гранд из Борнмута. Ранее венгерский защитник выступал в Борнмуте вместе с Ильей Забарным – нынешним защитником сборной Украины.
Сам Керкез родился в Врбаше, который на момент его рождения входил в состав Сербии и Черногории. На международном уровне он выбрал сборную Венгрии.
Украина в итоге победила Венгрию со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана.
Ответный матч команды проведут 5 октября в словацкой Трнаве – на номинально домашнем для Украины поле.