Серб, який став своїм у Києві, відмовився від паспорта України: де зараз легенда Динамо Нінкович

У Динамо наразі в основному виступають лише українські футболісти. Проте свого часу "біло-сині" запрошували у команду якісних легіонерів, які залишили по собі слід в історії клубу.

Одним із них був сербський футболіст Мілош Нінкович. Що відомо про кар'єру, цікаві факти з життя та де зараз колишній півзахисник київського клубу – розповідає 24 канал.

Читайте також Український клуб виступив з заявою щодо переходу Ярмоленка

Як склалася кар'єра Нінковича?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Нінкович святкує 41-річчя 25 грудня 2025 року. Свою кар'єру він розпочав у академії футбольного клубу Чукарички в одному з районів Белграда (Сербія), оскільки секція була неподалік від його будинку.

У віці 16 років півзахисника запрошував Ювентус, але він відмовився, адже вважав, що не зможе пізніше заграти в основному складі "старої сеньйори". У віці 17 років Нінкович дебютував за Чукарички у матчі проти Црвени Звєзди.

Згодом 19-річний футболіст отримав запрошення у Динамо і вже 1 червня 2004 року він приєднався до київського клубу. На початку кар'єри в Україні півзахиснику було складно – адаптація у новій команді та країні зайняла приблизно пів року.

Мілош Нінкович у Динамо / Фото київського клубу

Лише 11 листопада 2004 року Нінкович вийшов на заміну у матчі чемпіонату України між Динамо та Оболонню, який завершився розгромною перемогою "біло-синіх" – 7:0.

Закріпитися в основі сербському футболісту довгий час не вдавалося – перші два сезони у Динамо він переважно грав за другу команду киян.

Однак наприкінці 2007 року Нінковіч зрештою став стабільним гравцем основного складу, після приходу на тренерський місток Юрія Сьоміна. У 2011 році серб уклав новий контракт з киянами на два роки.

Що Нінкович виграв з Динамо? Сербський футболіст у складі київського клубу двічі ставав чемпіоном України та тричі вигравав Кубок країни. Окрім того, він п'ять разів тріумфував у Суперкубку України.

У грудні 2012 року Ігор Суркіс повідомив, що Нінкович став повноправним гравцем Црвени Звєзди. Однак один сезон сербський футболіст провів на правах оренди у французькому Евіані.

Півзахисник з теплом згадував роки проведені у київському клубі. Він заявив, що 9 сезонів у колективі зі столиці України були найкращими у його кар'єрі, зазначивши, що Динамо для нього – це "Барселона Східної Європи".

Якби не Динамо, я ніколи б не зіграв у Лізі чемпіонів і не потрапив на чемпіонат світу. Перший найпам'ятніший момент – це підписання контракту. У 19 років опинитися у Динамо це щось фантастичне. Друге – участь у ЛЧ та матчі проти таких команд як Барселона, Інтер та Манчестер Юнайтед. Третє – знайомство з Андрієм Шевченком, який для мене був найкращим нападником за останні двадцять років, – цитує Нінковича 1927.kiev.ua.

Цікаво, що Нінковичу під час кар'єри у Динамо пропонували український паспорт, писало видання Football.ua. Однак футболіст вирішив залишити громадянство Сербії, відмовившись від пропозиції.

Що відомо про кар'єру Нінковича після Динамо?

У 2015 році сербський футболіст перебрався до Австралії, де підписав контракт з місцевим Сіднеєм. У новій команді Нінкович став справжньою зіркою та улюбленцем фанатів.

Мілош Нінкович у Сіднеї / Фото австралійського клубу

У 2024 році він оголосив про завершення кар'єри. У Сіднеї серб провів 207 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 32 результативні передачі, а також ставав володарем Кубка Австралії.

Де зараз Нінкович після завершення кар'єри?

За інформацією SBS News, у 2022 році сербський футболіст змінив громадянство на австралійське, адже він заявив про те, що хоче залишитися в країні після завершення кар'єри, що і зробив.

Я хочу завершити тут свою кар’єру, можливо, залишитися жити тут після виходу на пенсію,

– говорив Нінкович.

Також у його планах було створити футбольну академію у Сіднеї разом зі своїм другом Мішею Радовичем, якщо отримає паспорт Австралії. Проте наразі невідомо, чи втілив футболіст ідею у життя.

Нещодавно на офіційній сторінці збірної Австралії з сокки у фейсбук, що колишній футболіст долучився до національної команди країни з цього виду спорту – він виступив на чемпіонаті світу, який тривав з 28 листопада по 8 грудня 2025 року.

До слова. Сокка є різновидом гри у футбол у форматі 6 на 6. Гра триває 2 тайми по 25 хвилин.

Мундіаль відбувся у мексиканському місті Канкун. Австралія змогла кваліфікуватися до плей-оф турніру, але поступилася Чехії в 1/8 фіналу та завершила виступи на змаганнях.