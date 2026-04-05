Екстренер Шахтаря і Динамо перебуває у критичному стані

Румунський коуч Мірча Луческу після перенесеного інфаркту перебуває у госпіталі в Бухаресті. Вранці у неділю стан 80-річного тренера різко погіршився.

Серцеві аритмії Луческу перестали піддаватися медикаментозному лікуванню. Його переведено до відділення інтенсивної терапії, пише "Терикон" з посиланням на медичний звіт.

Що зі здоров'ям Мірчі Луческу?

У ніч на 5 квітня ситуація з серцем у Луческу стала критичною. Його турбують важкі аритмії, які вже не здатні стабілізувати лікарі звичайними методами.

Тренер перебуває під цілодобовим наглядом. Лікарі не дають прогнозів щодо його стану. Відомо, що до шпиталю вдень прибули дружина та онука Луческу.

Син тренера Разван, який теж працює наставником і має сьогодні виводити ПАОК на матч чемпіонату Греції з Панатінаїкосом, готовий будь-якої миті терміново вилетіти до Бухареста через екстрену ситуацію з батьком.

Чому Луческу опинився в лікарні?

У п'ятницю з'явилася інформація про те, що відомий тренер пережив серцевий напад, і лікарі буквально врятували йому життя. Згодом оточення Луческу уточнило, що йшлося про інфаркт.

Луческу нещодавно офіційно залишив посаду головного тренера збірної Румунії. Він не виконав з командою завдання потрапити на чемпіонат світу, поступившись у півфіналі плей-оф команді Туреччини 0:1.

УЄФА та ФІФА офіційно визнали румуна найбільш віковим тренером будь-якої національної збірної в історії.

Які досягнення має Мірча Луческу?