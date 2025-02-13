Це просто жах, – Цуренко різко відреагувала на скандальну заяву Трампа про Україну

Українська тенісистка Леся Цуренко прокоментувала перемовини Дональда Трампа та Владіміра Путіна щодо встановлення миру. Президент США не зміг чітко висловитися стосовно участі України в переговорному процесі.

Ввечері 12 лютого президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з диктатором Росії Владіміром Путіним. Вони домовилися розпочати перемовини щодо миру за участю своїх команд, пише 24 Канал.

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Цуренко прокоментувала заяву Трампа

Після розмови з Путіним американські журналісти запитали Трампа, чи буде Україна рівноправним учасником мирних перемовин. Політик не зміг дати однозначну відповідь. Він заявив, що українці "мають укласти мир, адже їх людей вбивають".

На коментар президента США у своєму інстаграмі відреагувала українська тенісистка Леся Цуренко. Вона відзначила, що Україну поставили перед фактом, без врахування її інтересів.

"Це просто жах. Чи був в України вибір?", – написала Цуренко.

Реакція Цуренко на заяву Трампа / скриншот з інстаграму тенісистки

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський досить скептично висловився щодо домовленостей між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Очільник держави зауважив, що з російським диктатором буде складно домовитися щодо справедливого миру.