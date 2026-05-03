Кандидат на посаду головного тренера збірної України з футболу відправився на фронт

Мирон Маркевич відвідав низку підрозділів поблизу лінії бойового зіткнення. 75-річний фахівець також відповів на запитання про можливість роботи у національній збірній.

Поки футбольна Україна обговорює, хто очолить головну команду після Сергія Реброва, один із основних претендентів опинився на передовій. Мирон Маркевич підтримав військовослужбовців, які захищають країну, пише Sportarena.

Що відомо про поїздку Маркевича на передову?

Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат у компанії Володимира Єзерського та Євгена Селезньова відвідав низку українських підрозділів, зокрема ССО, KRAKEN, Rugby Team і 3-тю окрему штурмову бригаду.

Вони побували на полігоні, спробували роботу зі зброєю та навіть пройшли майстер-клас із керування дронами.

Що Маркевич сказав про збірну України?

Військові неодноразово запитували Мирона Маркевича, коли він очолить збірну України. Втім, сам фахівець наголосив, що наразі це лише розмови, адже офіційного призначення не було.

Тим часом у медіа фаворитом на посаду дедалі частіше називають італійця Андреа Мальдеру.

Легенда українського футболу Йожеф Сабо раніше заявив, що Мирон Маркевич – оптимальний варіант для роботи з національною збірною України.

75-річний спеціаліст уже має досвід роботи з національною командою – у 2010 році він провів з нею чотири матчі без поразок.