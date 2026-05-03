Пока футбольная Украина обсуждает, кто возглавит главную команду после Сергея Реброва, один из основных претендентов оказался на передовой. Мирон Маркевич поддержал военнослужащих, которые защищают страну, пишет Sportarena.

Что известно о поездке Маркевича на передовую?

Экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат в компании Владимира Езерского и Евгения Селезнева посетил ряд украинских подразделений, в частности ССО, KRAKEN, Rugby Team и 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Они побывали на полигоне, попробовали работу с оружием и даже прошли мастер-класс по управлению дронами.

Что Маркевич сказал о сборной Украины?

Военные неоднократно спрашивали Мирона Маркевича, когда он возглавит сборную Украины. Впрочем, сам специалист отметил, что пока это только разговоры, ведь официального назначения не было.

Между тем в медиа фаворитом на должность все чаще называют итальянца Андреа Мальдеру.

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо ранее заявил, что Мирон Маркевич – оптимальный вариант для работы с национальной сборной Украины.

75-летний специалист уже имеет опыт работы с национальной командой – в 2010 году он провел с ней четыре матча без поражений.