"Він ще позапалює": легенда українського футболу назвав найкращого гравця в УПЛ

Сезон-2024/2025 в Українській Прем'єр-лізі добігає свого кінця. Залишилося зіграти тільки матчі плей-оф, де буде визначено останніх двох учасників турніру на наступну кампанію.

Своїми думками щодо нього поділився колишній тренер збірної України Мирон Маркевич. Він підбив підсумки й, зокрема, розповів, кого вважає найкращим футболістом чемпіонату, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Хто отримав визнання від Маркевича

Досвідчений фахівець виділив вінгера Динамо Андрія Ярмоленка. На думку Мирона Богдановича, "біло-сині" ухвалили правильне рішення, продовживши контракт зі своїм лідером ще на один рік.

Андрій Ярмоленко – найкращий на цей час гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, попри його вік. Думаю, він ще позапалює. А у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчитися в цього майстра,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів 33 поєдинки на клубному рівні. У них він забив 12 голів і віддав 1 асист.

Цікаво. У передостанньому турі в матчі проти Чорноморця 35-річний вінгер став найкращим бомбардиром Динамо в чемпіонатах України за всю історію. Він випередив чинного тренера національної збірної Сергія Реброва.

Нагадаємо, що київський клуб здобув "золото" УПЛ, не зазнавши жодної поразки протягом турніру. Це чемпіонство стало 30-м в історії киян, після чого вони оновили свою емблему.