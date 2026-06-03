Маркевич виніс невтішний вирок Динамо

Сезон 2025/2026 для Динамо виявився не надто успішним. Команда вибула з єврокубків на ранніх стадіях, посіла лише 4-е місце в чемпіонаті, і єдиним відчутним досягненням стала перемога в Кубку України.

Мирон Маркевич проаналізував гру київського клубу в минулому сезоні. Своєю експертною оцінкою відомий український тренер поділився в коментарі для видання Sport.ua.

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Як Маркевич оцінив гру Динамо у сезоні 2025/2026?

Тренер поставив команді "трійку з натяжкою" лише завдяки перемозі в Кубку України.

Виступ Динамо я оціню на трійку, та й то з натяжкою. Ця трійка за виграш Кубка України, а так команда повністю провалила сезон,

– заявив Маркевич.

За його словами, розпочавши сезон у Лізі чемпіонів, кияни завершили груповий етап Ліги конференцій лише на 27-й позиції. У підсумковому протоколі чемпіонату України Динамо посіло четверте місце.

Для Динамо друге місце вважається невдачею, а четверте – провалом. Інакше й не назвеш,

– додав тренер.

Яким був сезон 2025/2026 для Динамо?

Після 30 турів команда здобула 57 очок, значно відставши від Шахтаря. Головним позитивним моментом сезону став для Динамо Кубок України. Київська команда дійшла до фіналу, де перемогла ФК Чернігів із рахунком 3:1 і здобула трофей. На шляху до фіналу Динамо також вибило свого головного конкурента – Шахтар (2:1) у 1/16 фіналу.

Міжнародні виступи команди виявилися невдалими: