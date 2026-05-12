"Давно стидоба, одна вивіска залишилась": Маркевич жорстко розніс Динамо

Київське Динамо ризикує не потрапити до чільної трійки у чемпіонаті України, поступившись медальними позиціями Поліссю і ЛНЗ. На думку колишнього тренера збірної України Мирона Маркевича, влітку гранду потрібно провести термінову трансферну роботу.

Іменитий коуч критично оцінив гру Динамо і залежність команди від нападника Матвія Пономаренка. У коментарі Sport.ua він визнав, що виступи киян викликають розчарування.

Що сказав Маркевич про гру Динамо?

Мирон Маркевич прогнозує, що Полісся фінішує у чемпіонаті зі срібними медалями, а сенсаційне ЛНЗ не поступиться Динамо бронзовою сходинкою. Таким чином підопічні Ігоря Костюка залишаться поза чільною трійкою вперше з часу останнього провального сезону покійного Мірчі Луческу біля керма киян.

Маркевич вважає, що якість гри від Динамо зараз на низькому рівні: у поєдинку з ЛНЗ, який завершився нульовою нічиєю, видатний тренер побачив "більше боротьби, ніж футболу".

Нарікання Маркевича викликає і залежність киян від молодого нападника Матвія Пономаренка: його відсутність у матчі з черкащанами одразу позначилася на атакувальному потенціалі підопічних Костюка.

Коуч погодився з капітаном Динамо Андрієм Ярмоленко, який після матчу сказав, що результати команди викликають сором.

Та то вже давно стидоба, що тут говорити. Одна вивіска залишилась, та й і все. Гра Динамо зараз просто ніяка. З такою грою йти у Лігу Європи... Треба купувати футболістів, бо ця команда знову буде мучитись з Кіпром, з Люксембургом,

– заявив Маркевич.

Як Динамо виступає у цьому сезоні?

За інформацією із сайту УПЛ, Динамо за три тури до кінця чемпіонату посідає лише четверту сходинку, маючи в активі 48 очок. Відставання від чемпіона Шахтаря складає 18 балів, від ЛНЗ на третій позиції – шість.

Кияни зазнали цього сезону 7 поразок, що більше, ніж у сезоні 2022/2023, коли Динамо востаннє не було серед когорти призерів чемпіонату України.

Захист київського гранда – найгірший серед шести команд у верхній частині турнірної таблиці. Динамо пропустило аж 33 голи, що більше, ніж у Шахтаря, Полісся, ЛНЗ, Металіста 1925 і Колоса.

Єдиний спосіб для киян врятувати сезон – це виграти у фіналі Кубка України, який відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Суперником підопічних Ігоря Костюка буде першоліговий ФК Чернігів.

Виграш Кубка гарантує Динамо участь у кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон. За такого сценарію Полісся та ЛНЗ, якщо вони виграють срібло та бронзу, виступатимуть у Лізі конференцій.