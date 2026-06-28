"Зараз усі помічають": Маркевич похвалив неочевидний вибір Нагельсманна на ЧС-2026

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував вдалу гру німецького форварда Деніза Ундава. Експерт вважає її тренерським відкриттям.

Мирон Маркевич високо оцінив тактичну роботу свого німецького колеги Юліана Нагельсманна. Про це він зазначив у розмові для ютуб-каналу Гливинський Pro Sport.

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Що сказав Маркевич?

За словами досвідченого українського тренера, Ундав тривалий час перебував поза масовою увагою, але головний тренер його національної команди зумів добре вивчити здібності футболіста.

Я, чесно кажучи, не звертав на нього уваги. Але зараз уже, після того, як він виходить на поле і дає результат, його всі помічають. То є тренерська знахідка, будемо так говорити. Так що Нагельсманн не просто так його взяв у команду,

– заявив Маркевич.

Додамо, що Деніз Ундав на груповому етапі відзначився трьома забитими м’ячами. Ефектність від результативності німецького 29-річного форварда посилює той факт, що у кожному з турів з турів він з’являвся на заміну. Сумарно на Мундіалі нападник Штуттгарта наразі провів 86 хвилин.

Деніз Ундав: що відомо?

Футболіст є вихованцем німецького Вердера, але тривалий час йому не вдавалось проявити себе на найвищому рівні. У топчемпіонатах Ундав почав грати у 25 років, коли перейшов з бельгійського клубу Юніон Сент-Жиллуаз в англійський Брайтон.

Через рік, у 2023-му, Ундав перебрався до Штутгарта. За три наступні роки йому вдалось розписатись у воротах суперників по Бундеслізі 46 разів.

Для Деніза це другий великий турнір збірних. Під час Євро-2024 він записав до свого активу один вихід на заміну.