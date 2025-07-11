Перша ракетка Росії цинічно відповіла на питання про війну в Україні

Переважна більшість російських "нейтральних" атлетів уникають незручних питань про агресію проти України. Чвертьфіналістка Вімблдону-2025 Мірра Андрєєва не стала виключення з правил.

"Нейтральна" Мірра Андрєєва у чвертьфіналі Вімблдону поступилася олімпійській чемпіонці-2020 зі Швейцарії Белінді Бенчич. Після матчу росіянка відповіла на питання журналістів, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал турніру.

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Що сказала Андрєєва про війну в Україні?

18-річна спортсменка повідомила, що не цікавиться подіями у світі, адже зосереджена виключно на грі.

"Коли я граю в теніс – як і всі ми, тенісисти – ми не особливо замислюємося над тим, що відбувається у світі. Ми просто намагаємося зосередитися на своїй грі і думати, як виграти матч. Для мене особисто важливо просто думати про теніс. Намагатися жити своїм життям і отримувати від нього задоволення", – сказала Андрєєва.

Журналісти запитали в Андрєєвої про її ставленням до війни в Україні. Першій ракетці Росії не вистачило сміливості назвати винуватця агресії. Представниця країни-терористки обмежилася загальними фразами про мир.

Я можу сказати, що я за мир. І просто сподіваюся, що все, що зараз відбувається, скоро вирішиться,

– заявила Андрєєва.

Зазначимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже четвертий рік. Велика кількість російських спортсменів підтримує політику міжнародного злочинця Путіна по знищенню українців.

На цьому фоні асоціації йдуть на поступки агресору, дозволяючи спортсменам з Росії виступати в міжнародних турнірах в "нейтральному" статусі.

Раніше повідомлялося про іспанця Карлоса Алькараса, який вибив з Вімблдонського турніру росіянина Андрія Рубльова та побив рекорд, який тримався 47 років.