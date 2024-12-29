У Сакартвело, 29 грудня, відбулась інавгурація нового президента країни Михеїла Кавелашвілі. 53-річний високопосадовець очолював "Силу народу", яка раніше відійшла від правлячої партії "Грузинська мрія".

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Як у Грузії відреагували на нового президента

Саме проросійська партія "Грузинська мрія" була відповідальною за обрання нового лідера держави. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала легітимність Михеїла Кавелашвілі.

Вона закликала грузинський народ виходити на протести. Раніше Зурабішвілі заявляла, що покине президентську резиденцію, тим сами "забере з собою легітимність".

Зараз у центрі Тбілісі (столиця Грузії) зібралось чимало протестувальників, які вимагають Кашелашвілі покинути президентське крісло. Вони також нагадали йому про його минуле.

Мітингувальники креативно підійшли до організації протесту, показуючи Кашелашвілі червону картку, повідомляє 24 канал із посиланням на OC Media.

Грузини протестують проти нового президента:

Нагадаємо, що до того, як піти у політику Міхеїл Кашелашвілі, був професійним футболістом. Він виступав за збірну Грузії та у деяких швейцарських, російських та грузинських клубах.

У 90-х роках минулого століття новий президент Грузії перебрався на Туманний Альбіон, де захищав кольори Манчестер Сіті. На його рахунку 28 зіграних матчів у складі "містян".