Лідер збірної України був затриманий ТЦК перед важливими матчами відбору на чемпіонат Європи

Нещодавно баскетболіста збірної України було затримано працівниками ТЦК. Подія відбулась під час виїзду націнольної команди на відбіркові матчі до фінальної частини чемпіонату Європи-2025.

Співробітники державного органу зняли з поїзда Володимира Конєва перед виїздом "синьо-жовтих" на матчі у Латвії. Форварда Дніпра було доставлено у луцький ТЦК, повідомляє 24 канал.

Читайте також Колишній гравець Суперліги Юрій Зозуля отримав орден від Головнокомандувача ЗСУ

Деталі інциденту

Про затримання працівниками ТЦК Володимира Конєва у фейсбуці повідомив президент БК Дніпро Валерій Кондратьєв. Функціонер підтвердив, що деякі гравці дніпровського клубу вирушали на вирішальні матчі відбору на Євро-2025.

Зокрема, серед гравців, які мали представляти збірну України були представники Дніпра Володимир Конєв та Даниїл Сипало. Згідно з заявою Кондратьєва, обидва спортсмени мали бронь від мобілізації.

Чемпіонат України з баксетболу бере паузу у зв'язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК Дніпро – Володимир Конєв та Даниїл Сипало – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили у ТЦК у Луцьку для з'ясування обставин,

– написав Кондратьєв,

До слова. Володимир Конєв є лідером БК Дніпро. 35-річний баскетболіст також є важливим гравцем для збірної України.

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу проводить домашні поєдинки відбору на Євробаскет-2025 у Латвії. "Синьо-жовті" мають зіграти проти Словенії – 21 лютого та за три дні проти Португалії.