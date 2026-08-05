Салах офіційно продовжить кар'єру у Туреччині

Колишній багаторічний лідер Ліверпуля Мохаммед Салах продовжить кар’єру у турецькому Трабзонспорі. Він стане одноклубником українців.

У середу, 5 серпня, 34-річний єгипетський вінгер Мохаммед Салах поповнив ряди Трабзонспора. Про це повідомили офіційні ресурси турецького клубу.

Що відомо

Футболіст прилетів у Туреччину. На фотографіях з літака зірковий єгиптянин позував у футболці Трабзонспора з 61-м номером на спині.

У вогні,

– прокоментувала це пресслужба клубу

Мохаммед Салах / Фото: ФК Трабзонспор

Уже в аеропорту Стамбула футболіста зустрів натовп фанатів, а приліт гравця у прямому ефірі показали різні турецькі медіа. Офіційні деталі домовленостей гравця та клубу не розголошуються.

Раніше інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що сторони укладуть контракт до 2028 року, а зарплата єгиптянина може скласти 17 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Чому Салах опинився у Туреччині

З 2017-го єгиптянин виступав у складі Ліверпуля. В англійському клубі він двічі вигравав АПЛ та ставав переможцем Ліги чемпіонів сезону 2018/19. В активі гравця три "Золоті бутси" АПЛ.

Сторони вирішили розійтись достроково, за рік до завершення контракту, після відносно слабкого сезону 2025/26 у виконанні Салаха. Він відіграв 41 матч у всіх турінірах, де оформив 12 голів та 10 асистів.

Зазначимо, що у Трабзонспорі виступають футболісти збірної України Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.