МОК розгляне питання повернення боксу в програму Олімпійських ігор

Президент МОК Томас Бах прокоментував ситуацію з включенням боксерського турніру в Олімпійську програму. Відповідне рішення можуть ухвалити на черговій сесії Комітету.

Олімпійські ігри-2028, які пройдуть в Лос-Анджелесі, ризикували залишитися без боксерського турніру. Така загроза існувала через виключення зі складу МОК у 2019 році Міжнародної боксерської організації (IBA), яку очолює фанат Путіна росіянин Умар Кремльов, пише 24 Канал.

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Епохальне рішення МОК стосовно боксу

Проте найгіршого сценарію вдалося уникнути. У лютому Міжнародний олімпійський комітет "тимчасово" визнав нову боксерську організацію World Boxing, яка повинна замінити проросійську IBA.

Тож тепер МОК на найближчій сесії, яка відбудеться цього тижня у Греції, розгляне питання про повноцінне визнання World Boxing та повернення боксу в Олімпійську програму. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив президент Комітету Томас Бах.

Після тимчасового визнання World Boxing у лютому ми потрапили у ситуацію для прийняття відповідного рішення. Ця рекомендація потрапила на сесію МОК. І я впевнений у тому, що сесія її підтримає. Таким чином, боксери з усього світу матимуть впевненість у тому, що зможуть виступити на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, якщо їхні національні федерації будуть визнані World Boxing,

– заявив президент МОК Томас Бах.

Зазначимо, що 144 Сесія МОК триватиме у Греції з 19 по 21 березня.

Довідка. World Boxing була створена у 2023 році. Ця міжнародна організація регулює діяльність аматорського боксу. Наразі вона складається з 84 федерацій-членів. Україна у жовтні минулого року подала заявку на вступ до організації. У вересні 2025 року World Boxing вперше проведе чемпіонат світу.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Парижі організацією боксерського турніру самостійно займався МОК. У жовтні 2023 року Комітет відклав питання включення боксу до програми Олімпіади-2028. Ігри в Лос-Анджелесі відбудуться з 14 по 30 липня 2028 року.