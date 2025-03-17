Олимпийские игры-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, рисковали остаться без боксерского турнира. Такая угроза существовала из-за исключения из состава МОК в 2019 году Международной боксерской организации (IBA), которую возглавляет фанат Путина россиянин Умар Кремлев, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинская федерация гимнастики отреагировала на объятия кандидата в президенты МОК с россиянами

Эпохальное решение МОК относительно бокса

Однако худшего сценария удалось избежать. В феврале Международный олимпийский комитет "временно" признал новую боксерскую организацию World Boxing, которая должна заменить пророссийскую IBA.

И теперь МОК на ближайшей сессии, которая состоится на этой неделе в Греции, рассмотрит вопрос о полноценном признании World Boxing и возвращении бокса в Олимпийскую программу. Об этом в интервью журналистам сообщил президент Комитета Томас Бах.

После временного признания World Boxing в феврале мы попали в ситуацию для принятия соответствующего решения. Эта рекомендация попала на сессию МОК. И я уверен в том, что сессия ее поддержит. Таким образом, боксеры со всего мира будут иметь уверенность в том, что смогут выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, если их национальные федерации будут признаны World Boxing,

– заявил президент МОК Томас Бах.

Отметим, что 144 Сессия МОК пройдет в Греции с 19 по 21 марта.

Справка. World Boxing была создана в 2023 году. Эта международная организация регулирует деятельность любительского бокса. Сейчас она состоит из 84 федераций-членов. Украина в октябре прошлого года подала заявку на вступление в организацию. В сентябре 2025 года World Boxing впервые проведет чемпионат мира.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже организацией боксерского турнира самостоятельно занимался МОК. В октябре 2023 года Комитет отложил вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2028. Игры в Лос-Анджелесе состоятся с 14 по 30 июля 2028 года.