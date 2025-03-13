Украинская федерация гимнастики отреагировала на позорный визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты МОК Моринари Ватанабе. Спортивному чиновнику напомнили, с кем он обнимался в Москве, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Ватанабе посетил страну, которая ежедневно убивает украинцев

Украинская федерация гимнастики в своем заявлении отметила недопустимость подобных встреч с токсичными спортсменами, как Никита Нагорный.

Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе в страну, которая развязала самую большую войну в Европе после Второй мировой и ежедневно убивает украинцев, а также объятия с подсанкционным гимнастом Никитой Нагорным недопустимым поведением,

– говорится в заявлении Украинской федерации гимнастики.

Сейчас участие российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх заблокировано решением Конгресса European Gymnastics. А поскольку представители страны-агрессора квалифицируются через первенство Европы, то в ближайшее время россиян не будет на представительных турнирах.

Повышенное внимание к российским спортсменам вызывает удивление. Поскольку четвертый год продолжается агрессия их страны-террористки против Украины.

Когда слова расходятся с делом