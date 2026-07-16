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Sport News 24 Інші види спорту МОК відмовився змінювати ганебне рішення щодо Росії та заявив про "складні реалії"
16 липня, 21:11
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МОК відмовився змінювати ганебне рішення щодо Росії та заявив про "складні реалії"

Олександр Щербатих

Спортсмени з Росії залишуться "легітимними" в очах Міжнародного олімпійського комітету. Не змінить цього навіть позиція європейської спільноти.

У МОК продовжують відстоювати росіян у світовому спорті. Про те, як атлетів з ворожої країни захищають у найвищих спортивних кабінетах повідомляє 24 Канал

Як поводяться чиновники МОК 

У спортивній організації відреагували на ініціативу дев’яти країн, яка стосується того, щоб позбавити Міжнародний олімпійський комітет фінансування Євросоюзу. 

У відомстві під керівництвом Кірсті Ковентрі заявили, що не змінюватимуть свого рішення щодо росіян. 

МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію, 
– заявив речник організації. 

Нагадаємо, що не так давно Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував призупинення членства ОКР. Також МОК рекомендував федераціям прибрати всі обмеження для російських спортсменів. 

Що відбувається у спорті після повернення росіян 

Представників сусідньої східної країни дедалі частіше відновлюють у правах у різних спортивних федераціях. Як от, наприклад, у волейболі. 

Щоправда, чимало країн Європи накладають власні "санкції" на росіян. Часто це стається на етапі видачі віз членам різних спортивних збірних з Росії.

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