Знімають всі обмеження: МОК повертає Росію у світовий спорт

Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував призупинення членства ОКР. Також МОК рекомендував федераціям прибрати всі обмеження для російських спортсменів.

Виконком МОК ухвалив нове рішення після юридичного аналізу статусу Олімпійського комітету Росії. На сайті організації пояснили, що врахували зміни у структурі ОКР та початок відбору до майбутніх Олімпійських ігор.

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Що відомо про повернення росіян?

У понеділок, 7 липня, Міжнародний олімпійський комітет тимчасово зняв призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року.

У МОК пояснили, що таке рішення пов'язане з початком кваліфікаційного періоду до літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, а також зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2028 року. В організації наголосили на необхідності забезпечити рівний доступ до цих змагань для всіх спортсменів.

Під час розгляду питання комітет із правових питань МОК встановив, що до складу ОКР більше не входять регіональні спортивні організації, які розташовані на територіях, що перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету України.

Крім того, російська сторона підтвердила, що не здійснює та не планує здійснювати жодної діяльності на цих територіях.

МОК закликав федерації скасувати обмеження для росіян

Разом із рішенням щодо ОКР Міжнародний олімпійський комітет публічно рекомендував міжнародним спортивним федераціям зняти всі чинні обмеження з російських спортсменів.

Водночас у МОК наголосили, що й надалі уважно стежитимуть за діяльністю Олімпійського комітету Росії щодо тимчасово окупованих територій України. Якщо організація порушить взяті на себе зобов'язання або здійснюватиме діяльність на територіях, які належать до юрисдикції НОК України, Виконавчий комітет МОК залишає за собою право повторно застосувати відповідні санкції або ухвалити інші заходи.

Таким чином, рішення про тимчасове поновлення статусу ОКР не означає автоматичного зняття контролю з боку МОК. Організація заявила, що й надалі оцінюватиме дії російського олімпійського комітету та за потреби оперативно реагуватиме на будь-які порушення.

Рішення щодо демонстрації російського прапора, гімну чи будь-яких символів країни на Олімпіадах МОК має ухвалити пізніше.