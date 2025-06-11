Молодіжний ЧЄ-2025 з футболу: хто покаже турнір в Україні

У середу, 11 червня, у Словаччині розпочинається молодіжне Євро-2025 з футболу. В ньому візьме участь 16 збірних вікової категорії U-21.

Серед учасників є й українська "молодіжка". 24 Канал розповідає, хто буде транслювати турнір в Україні.

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Де дивитися матчі збірної України U-21 на Євро-2025

Офіційним транслятором змагань в Україні є медіасервіс Megogo. Кожен поєдинок турніру компанія покаже на власній ОТТ-платформі, а також частину ігор на телеканалі Megogo Спорт.

Окрім цього, Євро-2025 транслюватиме Суспільне. Там будуть показувати всі матчі молодіжної збірної України на груповому етапі, а також два обрані чвертьфінали (один з них за участі збірної України, якщо пройде), обидва півфінали та фінал.

Зазначимо, що "синьо-жовті" розпочнуть свій шлях на турнірі 12 червня. Їх першим суперником стане Данія.

Хто буде транслювати молодіжне Євро-2025 / Фото Megogo

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, скільки коштують футболісти молодіжної збірної України, які гратимуть на Євро-2025.