Українська молодіжна збірна потрапила в одну групу до Данії, Фінляндії та Нідерландів. Вже 12 червня "синьо-жовті" стартують на молодіжному Євро-2025 матчем проти Данії. У другому турі наші хлопці зіграють проти фінів, а завершать груповий етап грою проти нідерландських гравців, повідомляє 24 Канал.

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Заявка України на молодіжне Євро-2025

Розповідаємо про вартість заявки молодіжної збірної України U-21 на турнір, а також складаємо рейтинг найдорожчих гравців "синьо-жовтих", які можуть зіграти у Словаччині.

На молодіжний чемпіонат Європи-2025 головний тренер команди Унаї Мельгоса включив у заявку 23-х виконавців. Серед них три воротарі та 20 польових гравців.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгій Єрмаков (Олександрія), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгій Єрмаков (Олександрія), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія). Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – Динамо), 3. Ілля Крупський (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Володимир Салюк (Металіст 1925), 14. Едуард Козік (Колос), 15. Віталій Роман (Рух), 16. Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).

2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – Динамо), 3. Ілля Крупський (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Володимир Салюк (Металіст 1925), 14. Едуард Козік (Колос), 15. Віталій Роман (Рух), 16. Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина). Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – Динамо), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – Карпати), 17. Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), 18. Олександр Яцик (Зоря), 19. Антон Царенко (Лехія, Польща), 20. Владислав Велетень (Колос).

6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – Динамо), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – Карпати), 17. Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), 18. Олександр Яцик (Зоря), 19. Антон Царенко (Лехія, Польща), 20. Владислав Велетень (Колос). Нападники: 10. Богдан В'юнник (Лехія, Польща), 11. Владислав Ванат (Динамо).



Заявка України на Євро-2025 (U-21) / Фото УАФ

Найбільше в українській заявці на молодіжний чемпіонат Європи є представників київського Динамо – аж 8 гравців (а усіх чотирьох ланках поля).

Відзначимо, що сумарно уся заявка "синьо-жовтих" від Унаї Мельгоси вартує понад 70 мільйонів євро, а якщо бути точнішими – 75,2 мільйона євро.

Топ-10 найдорожчих збірних Євро-2025 (U-21)

Українська збірна далеко не є лідером у цьому рейтингу. Наша молодіжна команда посідає лише 9-те місце. Найдорожчою збірною майбутнього молодіжного чемпіонату Європи є Англія, її вартість складає 412,2 мільйона євро. Другою у цьому рейтингу йде збірна Франції, яка дешевша за "трьох левів" аж на 72 мільйони євро (340,5).

Топ-3 замикає Іспанія – 262 мільйони євро.

За межами трійки найдорожчих збірних розташувались: 4. Німеччина (257 мільйонів євро), 5. Нідерланди (220,3), 6. Італія (191,25), 7. Португалія (164,4), 8. Данія (101,1), 9. Україна (75,2) та 10. Польща (46,9). Тут у топ-10 увійшли два майбутні суперники "синьо-жовтих" – нідерландці та представники Данії.

А от Фінляндія йде 13-ю у цьому рейтингу – 20,18 мільйона євро.

Рейтинг найдорожчих українців на молодіжному Євро-2025: у лідерах динамівець та легіонер із АПЛ

Владислав Ванат і Єгор Ярмолюк. П'ятірку цього рейтингу складають в основному динамівці – чотири гравці. Одразу два футболісти Мельгоси ділять першу позицію у рейтингу найдорожчих гравців України на молодіжному Євро-2025.

Мова йде про найкращого бомбардира УПЛ-2024/2025 Владислава Ваната із Динамо та легіонера англійського Брентфорда Єгора Ярмолюка. Обидва коштують по 15 мільйонів євро.



Ванат – один із найдорожчих у складі України / Фото УАФ, Андрія Ющака

До слова. І Ванат, і Ярмолюк вже дебютували за збірну України Сергія Реброва – 11 матчів (2 голи) у динамівця та 2 гри у Єгора відповідно.

Ще до 10 червня поточного року трансферна вартість нападника київського Динамо складала 11 мільйонів.



Вартість Ваната / Скриншот із Transfermarkt

Натомість до кінця червня 2025-го ціна на Ярмолюка складала на порталі Transfermarkt 12 мільйонів євро. Як бачимо, Владислав подорожчав більше, аніж український легіонер "бджіл".



Графік прогресу ціни Ярмолюка / Скриншот із Transfermarkt

За їх спинами понад 10 матчів за "молодіжку" України: Ванат – 13 ігор (4 голи, 2 асисти), а Ярмолюка – 14 поєдинків (гол та результативна передача).

Ванат відіграв тайм в останньому контрольному спарингу проти однолітків із Іспанії (U-21), то Ярмолюк був поза заявкою України. Нагадаємо, що підопічні Мельгоси мінімально обіграли 5-разового чемпіона Європи завдяки голу Іллі Квасниці.

Володимир Бражко. Одноосібно наступну позицію обіймає ще один динамівець Володимир Бражко, якого запідозрили у стосунках із відомою блогеркою Дашою Квітковою. Вартість 23-річного опорника столичного клубу, який програв у цьому сезоні конкуренцію Миколі Михайленку, складає 12 мільйонів євро.

Як і два вищезгадані футболісти, Бражко має за своєю спиною досвід виступів за збірну Реброва – 8 матчів.

Водночас Володимир провів більше поєдинків за українську "молодіжку" – 24 гри, у яких забив 2 голи. Бражко взяв участь у трьох останніх товариських матчах національної команди U-21. В усіх поєдинках динамівець виводив команду із капітанською пов'язкою (проти Словенії, Польщі та Іспанії) та отримав 225 ігрових хвилин.

Додамо, якщо до березня 2025-го року цінник Бражка постійно підіймався угору, то навесні поточного року він став на місці. До прикладу, у середині грудня минулого року Володимир коштував 9 мільйонів євро.



Трансферний графік вартості Бражка / Скриншот із Trasnfermakt

Тарас Михавко. У п'ятірку найдорожчих гравців України на молодіжному Євро-2025 входить центрбек Динамо та вже третій представник столичного клубу Тарас Михавко. Ще у грудні минулого року захисник коштував 3 мільйони євро. Натомість після оновлення на порталі Transfermarkt вартість динамівця зросла до 5 мільйонів.



Зріст ціни Михавка / Скриншот із Transfermarkt

Якщо трійка вищезгаданих гравців вже зіграла за збірну Реброва, то Михавко ще чекає свого дебюту за головну команду країни. Тарас взяв участь у 4-х матчах за "молодіжку", у яких забив гол. Футболіст лише із січня 2024-го грає за головну команду Динамо та й загалом у структуру киян перейшов лише у липні 2023-го.

20-річний оборонець зіграв у трьох останніх товариських матчах "молодіжки". Єдина офіційна гра Михавка за Україну U-21 датована 11 жовтня 2024 року проти Англії, у якій "синьо-жовті" поступились "трьом левам" 1:2. Динамівець забив гол та відіграв повний матч.

Руслан Нещерет. П'ятірку найдорожчих гравців України на Євро-2025 замикає нинішній основний воротар Динамо Київ Руслан Нещерет. 23-річний голкіпер доріс до цінника у 4 мільйони євро.

Відзначимо, що трансферна ціна Нещерета не є стабільною. До прикладу, у червні 2023-го Руслан коштував 3 мільйони євро, а от відтоді цінник голкіпера почав падати: 11 грудня 2023-го (2 мільйони), 17 грудня 2024-го (1,5 мільйона), а у березні 2025-го підійнялась до 3-х мільйонів. 10 червня поточного року вартість молодого воротаря киян складала вже 4 мільйони євро.



Прогрес та регрес у вартості Нещерета / Скриншот із Transfermarkt

Цікаво, що Нещерет серед цієї топ-5 провів найбільшу кількість матчів за "молодіжку" України – 25 матчів, у яких пропустив 23 голи та відіграв майже половину ігор (12) на нуль.

Хто ще входить у топ-10 найдорожчих гравців збірної України на Євро-2025 (U-21):

Арсеній Батагов – 3,5 мільйони євро

Назар Волошин – 3,5

Георгій Єрмаков – 2,5

Ілля Квасниця – 2,5

Костянтин Вівчаренко – 1,8.

Футболістом із найменшою ринковою ціною у складі "молодіжки" України є 19-річний воротар іспанської Жирони Владислав Крапивцов – 200 тисяч євро. Молодий голкіпер вже навіть провів 2 матчі за головну команду каталонського клубу, але обидва дуже невдало – дві поразки Жирони та аж 7 пропущених голів.

Відзначимо, що аж 10 українських гравців "молодіжки" підійняли своєю грою свої ринкові вартості. Водночас лише три гравці втратили у ціні (Валентин Рубчинський, Ілля Квасниця та Назар Волошин). В інших футболістів цінник залишився незмінним.

Довідка. Жоден із українських футболістів не входить у збірну найдорожчих гравців Євро-2025 (U-21).

Своєю грою на молодіжному Євро-2025 кожен із українських футболістів може не лише підійнятись у ціні, а й показати себе футбольним агентам європейських клубів.