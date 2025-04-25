Монфіс не зіграє проти росіянина на турнірі в Мадриді: тенісист повідомив причину

Чоловік Еліни Світоліної успішно стартував на Мастерсі у Мадриді. Однак згодом французький тенісист змушений був знятися з турніру.

25 квітня у другому колі ґрунтового турніру АТР 1000 у Мадриді Гаель Монфіс повинен був зустрітися з "нейтральним" росіянином Андрєєм Рубльовим. Однак в останній момент 38-річний француз відмовився від матчу, пише 24 Канал з посиланням на Univers Tennis.

Читайте також Перемога на класі: Світоліна успішно стартувала на "тисячнику" у Мадриді

Чи вплинуло на зняття Монфіса інтерв'ю росіянам

Чоловік Еліни Світоліної записав відео, в якому повідомив причину несподіваного рішення. Тенісист застудився, а під час розповіді йому дошкуляв кашель.

Нагадаємо, що напередодні Монфіс дав інтерв'ю російським пропагандистам. Там він повідомив, що з нетерпінням очікує зустрічі з Рубльовим.

Зазначимо, що у першому колі Мастерса у столиці Іспанії Гаель Монфіс переміг хорвата Борно Гойо з рахунком 1:6, 6:2, 6:4.

Натомість Рубльов мав розпочати турнір одразу з другого кола. Однак після технічної перемоги над Монфісом росіянин автоматично вийшов до 1/16 фіналу, де зіграє проти казаха Алєксандра Бублика.

Таким чином виступ на турнірі в Мадриді продовжить дружина Монфіса. У наступному раунді Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею пари Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Б'янка Ванесса Андреєску (Канада).