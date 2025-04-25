25 апреля во втором круге грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде Гаэль Монфис должен был встретиться с "нейтральным" россиянином Андреем Рублевым. Однако в последний момент 38-летний француз отказался от матча, пишет 24 Канал со ссылкой на Univers Tennis.

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Повлияло ли на снятие Монфиса интервью россиянам

Муж Элины Свитолиной записал видео, в котором сообщил причину неожиданного решения. Теннисист простудился, а во время рассказа его донимал кашель.

Напомним, что накануне Монфис дал интервью российским пропагандистам. Там он сообщил, что с нетерпением ожидает встречи с Рублевым.

Отметим, что в первом круге Мастерса в столице Испании Гаэль Монфис победил хорвата Борно Гойо со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

А вот Рублев должен был начать турнир сразу со второго круга. Однако после технической победы над Монфисом россиянин автоматически вышел в 1/16 финала, где сыграет против казаха Александра Бублика.

Таким образом выступление на турнире в Мадриде продолжит жена Монфиса. В следующем раунде Элина Свитолина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Бьянка Ванесса Андрееску (Канада).