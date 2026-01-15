Гратиме в теніс, поки я займатимуся фінансами, – Монфіс про Світоліну та свої майбутні плани

Гаель Монфіс є одним з найяскравіших представників тенісу у XXI столітті. Він закохав у себе мільйони фанатів не тільки ефектними виступами на корті, а й людськими якостями.

Восени 2025 року чоловік Еліни Світоліної анонсував своє завершення кар'єри після сезону-2026. Французький тенісист напередодні зіграв свій останній турнір в Окленді, після чого розповів, чим займатиметься після того, як зачохлить ракетку, згадавши й про дружину, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASB Classic.

Що сказав Монфіс про свої плани?

Він пояснив, чому ухвалив рішення закінчити професійні виступи. За словами спортсмена, тіло вже почало надсилати йому сигнали, тому вирішив вчасно піти з тенісу, коли той ще приносить йому задоволення.

Я був дуже втомлений і навіть трохи травмував ноги. З того моменту я відчув, що, можливо, настав час завершувати, адже якщо ти не здатен утримувати такий рівень на одному, двох, трьох чи чотирьох турнірах поспіль, це щось означає. Я відчував, що перебуваю на межі,

– сказав француз.

Гаель заявив, що загалом планує взяти участь у близько 12 турнірах протягом року. Він хоче поїхати до Південної Америки після Australian Open, а далі зіграти обов'язково на Roland Garros, а також по можливості на американській серії: Індіан-Веллс, Miami Open і US Open.

Окремо француз розповів, що робитиме після завершення кар'єри. В нього вже є свої плани, зокрема, на ньому буде більше домашніх завдань, поки Світоліна залишатиметься в Турі.

Я працюватиму у фінансовій сфері. Моя дружина продовжить грати в теніс. Я буду вдома з донькою. Думаю, я не подорожуватиму багато, тож у мене буде пауза від тенісу,

– заявив Монфіс.

Зазначимо, що напередодні в Окленді змагалася й Еліна. Вона стала переможницею турніру, завдяки чому піднялася у п'ятірку найтитулованіших тенісисток світу, які все ще продовжують активні виступи.

Що відомо про тенісну спадщину Гаеля Монфіса?

39-річний француз за свою кар'єру провів 35 фіналів на рівні Туру. Він виграв 13 титулів – АТР 500 (3) та ATP 250 (10).

Гаель є дворазовим чвертьфіналістом Олімпійських ігор. Найвищою позицією у світовому рейтингу була шоста сходинка (в листопаді 2016 року). Наразі він 110-й.

Монфіс найстаршим переможцем матчу на "Мастерсах" в історії. Також він найстарший переможець турніру рівня ATP у XXI столітті.

Нагадаємо, що зі Світоліною французький тенісист перебуває у шлюбі з 2021 року. У пари є донечка Скай.