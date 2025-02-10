Топ-партнер Шевченка по Мілану повернувся в клуб Серії А через півтора місяця після звільнення

У грудні 2024 року Алессандро Неста був звільнений з Монци. Проте новий тренер тільки погіршив результати, через що італійця повернули на посаду.

Італійська Монца переживає кризу цього сезону. Влітку команду очолив легендарний Алессандро Неста, але пропрацював він лише до грудня.

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Камбек через півтора місяці

У 20-ти матчах його команда здобула лише дві перемоги та замикала турнірну таблицю Серії А. На його місце був призначений Сальваторе Боккетті.

Втім він протримався менше двох місяців та також був звільнений з посади. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Монци, клуб повернув на пост наставника Алессандро Несту.

Угода з легендою Мілана розрахована до завершення поточного сезону з опцією продовження на рік. Неста влітку замінив у Монці Рафаеле Палладіно, який пішов на підвищення у Фіорентину.

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Під керівництвом Боккетті Монца програла шість з семи матчів та залишилась останньою в турнірній таблиці. Відстань від рятівного 17-го місця становить 8 очок.

Варто відзначити, що Сальваторе левову частку своєї кар'єри провів у Росії. З 2010 по 2019 роки він виступав за місцеві Рубін та Спартак.