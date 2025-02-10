Итальянская Монца переживает кризис в этом сезоне. Летом команду возглавил легендарный Алессандро Неста, но проработал он только до декабря.

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Камбэк через полтора месяца

В 20-ти матчах его команда одержала лишь две победы и замыкала турнирную таблицу Серии А. На его место был назначен Сальваторе Боккетти.

Впрочем, он продержался менее двух месяцев и также был уволен с должности. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Монцы, клуб вернул на пост наставника Алессандро Несту.

Соглашение с легендой Милана рассчитано до завершения текущего сезона с опцией продления на год. Неста летом заменил в Монце Рафаэле Палладино, который ушел на повышение в Фиорентину.

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Под руководством Боккетти Монца проиграла шесть из семи матчей и осталась последней в турнирной таблице. Расстояние от спасительного 17-го места составляет 8 очков.

Стоит отметить, что Сальваторе львиную долю своей карьеры провел в России. С 2010 по 2019 годы он выступал за местные Рубин и Спартак.