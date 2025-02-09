Венеция – Рома 0:1

Гол: Дибала, 57 (пена.)

В воскресенье, 9 февраля, состоялся матч 24-го тура Серии А между командами Венеция и Рома. В стартовом составе "джаллороссы" вышел украинец Артем Довбик, пишет 24 Канал.

Читайте также Легенда Ромы оценил выступления Довбыка в Италии

Рома одержала победу после возвращения Довбика в основу

Хозяева поля в течение матча больше владели мячом. Однако гости чаще создавали опасные моменты вблизи ворот соперника.

Судьбу поединка решил гол на 57-й минуте. Защитник Венеции Алессандро Маркандалли в собственной штрафной площадке сбил одного из игроков Ромы. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Пауло Дибала. Аргентинец не оставил шансов голкиперу, отправив мяч под правую стойку. До финального свистка счет не изменился.

Артем Довбик отыграл практически весь матч. Клаудио Раньери заменил украинского форварда на 2-й компенсированной минуте на Элдора Шомуродова. Напомним, что в двух предыдущих матчах Довбик выходил на замену.

Статистический портал WhoScored поставил Артему оценку 7 баллов. Это третий лучший показатель среди игроков Ромы.

Видеообзор матча Венеция – Рома