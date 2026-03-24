Під час тривоги у Львові помітили легендарного марафонця з пляшкою на голові

Під час повітряної тривоги у Львові очевидці помітили незвичного бігуна – всесвітньо відомого марафонця Моше Ледерфієна. 68-річний ізраїльтянин біг містом із пляшкою, утримуючи її на голові, повідомляє 24 Канал.

Хто такий Моше Ледерфієн?

Ізраїльський марафонець став відомим у світі завдяки незвичному стилю. Під час забігів він балансує на голові різні предмети – від пляшок до ананасів і навіть вазонів із квітами.

Як пише krone, ідея виникла випадково: приблизно десять років тому він спробував пройтися з пляшкою на голові й зрозумів, що має природний талант до балансування. Відтоді це стало його фірмовою фішкою.

Ледерфієн пробіг десятки марафонів у Європі та США – зокрема в Берліні, Нью-Йорку, Валенсії та Севільї. У 2019 році він завершив одразу 11 марафонів, балансуючи ананасом на голові.

Сам спортсмен пояснює, що робить це не заради рекордів, а щоб дарувати людям усмішки й показувати, що спорт може бути веселим і творчим.

Забіг у Львові під час тривоги

Цього разу марафонець опинився в Україні й був помічений у Львові під час повітряної тривоги. Попри сирени, він продовжував тренування, утримуючи на голові пляшку Pepsi, що викликало подив і захоплення перехожих.

Подібні витівки – звична справа для Ледерфієна: він регулярно тренується в такому стилі, щоб зберігати ідеальну поставу, рівновагу та концентрацію навіть на довгих дистанціях. За його словами, балансування під час бігу потребує не лише фізичної витривалості, а й сильного ментального контролю.