В Англії на мотоперегонах сталася масштабна аварія: є загиблі та постраждалі

У понеділок, 5 травня, в Чеширі на стадіоні "Оултон-Парк" відбувся етап чемпіонату Великої Британії з суперспорту. На жаль, ці шосейно-кільцеві мотоперегони закінчися трагедією.

Масштабна аварія сталася вже на першому колі, коли спортсмени виходили з повороту Олд-Холл. Вона спровокувала "ланцюгову реакцію" й учасниками цієї ДТП стали одразу 11 мотоциклістів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Наслідки аварії

Восьмеро з них не залишилися неушкодженими. На жаль, два спортсмени загинули внаслідок тяжких травм.

Серце 21-річного Оуена Дженнера зупинилася від тяжкої черепно-мозкової травми, попри надану медичну допомогу. Також на шляху до лікарні помер 29-річний Шейн Річардсон – він отримав серйозні пошкодження грудної клітки.

Ще один учасник аварії, 47-річний Том Танстолл, наразі перебуває у важкому стані з травмами спини та живота. На щастя, п’ятеро інших гонщиків мають легкі ушкодження, їх життю нічого не загрожує.

До слова. Через серйозність події було скасовано подальші заїзди. Місцева поліція розслідує обставини загибелі спортсменів за дорученням коронера спільно з гоночною радою та організаторами.

Зазначимо, що загиблі були досвідченими гонщиками. Оуен Дженнер неодноразово ставав чемпіоном у класах суперсток і GP2, а Шейн Річардсон суміщав участь у перегонах із роботою тест-райдера. Він був батьком двох дітей.