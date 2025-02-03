Моуріньо застосував силу до перекладача, який неправильно зрозумів його слова: відео курйозу

Наставник Фенербахче продовжує розважати публіку під час пресконференцій. Цього разу Жозе вирішив провчити перекладача за помилку.

Минулого літа Фенербахче запросив головним тренером легендарного Жозе Моуріньо. Португалець додав фарб стамбульському гранду та відзначився кількома веселими моментами.

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Веселий переклад

Останній із них трапився після домашнього матчу з Різеспором в чемпіонаті, повідомляє 24 Канал. Після гри Моуріньо скаржився на сутінки під час зустрічі.

Втім перекладач неправильно зрозумів Жозе. Замість перекладу "сутінковий період" (twilight zone) він сказав "туалетна зона" (tolilet"). Моурыньо миттєво відреагував на помилку та виписав стусана перекладачу.

Відео інциденту Моуріньо з перекладачем:

Зрештою конфлікту в цій ситуації не було, обидва посміялись над фейлом. До слова, Фенербахче переграв Різеспор з рахунком 3:2, хоча перед завершенням першого тайму програвав 0:2.

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Після 23-х турів "канарки" ведуть боротьбу за чемпіонство із Галатасараєм. Наразі "леви" випереджають Фенербахче на шість очок. У свою чергу в Лізі Європи турки посіли 24-те місце та пройшли у плей-оф, де зіграють у стикових матчах із Андерлехтом.