Ітаума стане претендентом на пояс Усика після феєричної перемоги

Британський боксер Мозес Ітаума може стати претендентом на пояс, яким володіє Олександр Усик. Це сталося після його видовищної перемоги.

24 травня у шотландському місті Глазго на рингу зійшлися Мозес Ітаума і Майк Балогун. "Новий Майк Тайсон" здобув перемогу нокаутом, після того, як кілька разів відправив суперника у нокдаун.

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Ітаума може побитися за пояс Усика

Після ефектної перемоги президент WBO Густаво Олів'єрі оголосив, що британець підніметься з шостої сходинки рейтингу на першу, пише 24 канал з посиланням на Boxing Fightzone.

Це дає йому можливість боротися за титул чемпіона світу, яким наразі володіє українець Олександр Усик. Однак, Ітаумі доведеться поступитися чергою Джозефу Паркеру, який є обов’язковим претендентом згідно з правилами організації.

Таким чином, переможець бою Усик – Дюбуа спершу має вийти на ринг проти Паркера. Лише після цього може з’явитися шанс побачити титульний поєдинок за участю Мозеса Ітауми, якого вважають одним із найперспективніших супертяжів сучасності.

Довідка. Мозес Ітаума зберігає статус непереможного бійця – 12 перемог, 10 з яких – нокаутом).

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен заявляв, що Ітаума може отримати бій проти Олександра Усика вже до кінця поточного 2025-го року. Хоча сам Мозес ще раніше запевняв, що поки що неготовий до таких великих поєдинків.