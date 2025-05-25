24 мая в шотландском городе Глазго на ринге сошлись Мозес Итаума и Майк Балогун. "Новый Майк Тайсон" одержал победу нокаутом, после того, как несколько раз отправил соперника в нокдаун.

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Итаума может подраться за пояс Усика

После эффектной победы президент WBO Густаво Оливьери объявил, что британец поднимется с шестой строчки рейтинга на первую, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Fightzone.

Это дает ему возможность бороться за титул чемпиона мира, которым сейчас владеет украинец Александр Усик. Однако, Итауми придется уступить очередь Джозефу Паркеру, который является обязательным претендентом согласно правилам организации.

Таким образом, победитель боя Усик – Дюбуа сперва должен выйти на ринг против Паркера. Только после этого может появиться шанс увидеть титульный поединок с участием Мозеса Итаумы, которого считают одним из самых перспективных супертяжей современности.

Справка. Мозес Итаума сохраняет статус непобедимого бойца – 12 побед, 10 из которых – нокаутом).

Напомним, что промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что Итаума может получить бой против Александра Усика уже до конца текущего 2025-го года. Хотя сам Мозес еще раньше уверял, что пока что не готов к таким большим поединкам.