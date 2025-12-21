Мудрика сватають у нові команди: чи повернеться українець у 2026 році

Футболіст Челсі Михайло Мудрик досі не отримав офіційний термін дискваліфікації. Через це у соціальних мережах з'явилося чимало чуток про швидке повернення українця.

Численні пабліки анонсують повернення Мудрика вже 17 січня 2026 року. У послугах футболіста збірної України зацікавлені кілька європейських клубів, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Поліція Лондона спіймала Мудрика, якому заборонено керувати авто: що відомо про новий скандал

Чому не грає Мудрик?

Гравець лондонського Челсі понад рік перебуває поза футболом. У грудні 2024 року у пробі Мудрика виявили заборонений мельдоній.

Футболіста відсторонили від тренувального процесу, а згодом Футбольна асоціація Англії висунула офіційне звинувачення у порушенні антидопінгових правил. За найгіршого сценарію Мудрику загрожує чотирирічна дискваліфікація. Наразі триває розгляд справи, а тому офіційний термін відсторонення ще не оголошений.

Чи повернеться Мудрик у 2026 році?

За даними Footmercato, 24-річний вінгер може повернутися до гри 17 січня 2026 року. Начебто у цей день з нього буде знято звинувачення у вживанні допінгу. При цьому жодне офіційне джерело не підтверджує цей інсайд.

Ба більше, український блогер Михайло Співаковський в ефірі каналу ВЗБІРНА закликав не вірити чуткам. За його інформацією, відсторонення триватиме щонайменше два роки. Повернення Мудрика не варто очікувати раніше грудня 2026 року. Якщо українець отримає максимальний бан, тоді повернення можливе лише у грудні 2028 року.

До слова. Михайло Мудрик востаннє виходив на футбольне поле 28 листопада 2024 року. У цей день українець відзначився голом у матчі Ліги конференцій проти німецького Гайденгайму (2:0).

Які клуби зацікавлені у підписанні Мудрика?