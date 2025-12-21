Мудрика сватають у нові команди: чи повернеться українець у 2026 році
- Михайло Мудрик, футболіст Челсі, може повернутися до гри в січні 2026 року, після відсторонення за допінг.
- Французький Страсбур, іспанська Севілья та турецький Бешикташ виявляють інтерес до трансферу Мудрика.
Футболіст Челсі Михайло Мудрик досі не отримав офіційний термін дискваліфікації. Через це у соціальних мережах з'явилося чимало чуток про швидке повернення українця.
Численні пабліки анонсують повернення Мудрика вже 17 січня 2026 року. У послугах футболіста збірної України зацікавлені кілька європейських клубів, повідомляє 24 Канал.
Чому не грає Мудрик?
Гравець лондонського Челсі понад рік перебуває поза футболом. У грудні 2024 року у пробі Мудрика виявили заборонений мельдоній.
Футболіста відсторонили від тренувального процесу, а згодом Футбольна асоціація Англії висунула офіційне звинувачення у порушенні антидопінгових правил. За найгіршого сценарію Мудрику загрожує чотирирічна дискваліфікація. Наразі триває розгляд справи, а тому офіційний термін відсторонення ще не оголошений.
Чи повернеться Мудрик у 2026 році?
За даними Footmercato, 24-річний вінгер може повернутися до гри 17 січня 2026 року. Начебто у цей день з нього буде знято звинувачення у вживанні допінгу. При цьому жодне офіційне джерело не підтверджує цей інсайд.
Ба більше, український блогер Михайло Співаковський в ефірі каналу ВЗБІРНА закликав не вірити чуткам. За його інформацією, відсторонення триватиме щонайменше два роки. Повернення Мудрика не варто очікувати раніше грудня 2026 року. Якщо українець отримає максимальний бан, тоді повернення можливе лише у грудні 2028 року.
До слова. Михайло Мудрик востаннє виходив на футбольне поле 28 листопада 2024 року. У цей день українець відзначився голом у матчі Ліги конференцій проти німецького Гайденгайму (2:0).
Які клуби зацікавлені у підписанні Мудрика?
- Довкола Мудрика існує чимало трансферних чуток. Інтерес до українського вінгера приписують французькому Страсбуру. Цей клуб входить до холдингу власника Челсі, а тому заради набуття ігрової практики Михайла можуть віддати в оренду.
- Серед претендентів на українця також називають іспанську Севілью. У цьому клубі свого часу виступав українець Євген Коноплянка. В Іспанії вважають, що Ла Ліга підійде для швидкого вінгера.
- Інтерес до Мудрика виявляють також у Туреччині. Місцевий Бешикташ готовий зробити пропозицію Челсі, у разі завершення відсторонення.
- Зазначимо, що сам Михайло Мудрик обмежив спілкування з медіа. Він не дає жодних коментарів стосовно останніх подій. При цьому українець самостійно підтримує форму, займаючись у тренажерному залі.