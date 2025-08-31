Михайло Мудрик у грудні минулого року потрапив у халепу. Український футболіст Челсі був відсторонений від футболу через провалений допінг-тест.

Після відкриття проби "А" в організмі Михайла Мудрика виявили заборонену речовину – мельдоній. 24 канал розповідає, коли український вінгер Челсі зможе повернутися на футбольне поле.

Коли можливе повернення Мудрика?

17 грудня 2024 року стало відомо, що Михайла Мудрика відсторонено від матчів та тренувань Челсі через виявлення допінгу в його організмі. Після чого футболіст найняв юридичну фірму, яка допомагає йому владнати проблеми.

Згодом Михайло Мудрик зник з поля зору, а його представники не надавали жодної офіційної інформації щодо справи українського вінгера Челсі. Також у червні 2025 року ЗМІ поширили інформацію про те, що проба "В" виявилась позитивною.

Однак, ні Мудрик, ні його сторона, цю інформацію не коментували. Проте Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Михайлу Мудрику у вживанні забороненої речовини.

Варто відзначити, що український футболіст потрапив у заявку Челсі на клубний сезон-2025/2026, що говорить про можливі зрушення у справі з допінгом та повернення Михайла. Також Бенфіка несподівано звернула увагу на українця.

Проте варто дочекатись офіційного вердикту стосовно футболіста Челсі. Додамо, що восени цього року відбудеться слухання ФА щодо вживання забороненої речовини Михайлом Мудриком.

Отже, після того, як буде ухвалено остаточне рішення стане відомо, коли Михайло Мудрик повернеться на поле. Є декілька варіантів розвитку подій: