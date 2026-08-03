Мудрик спричинив шалений ажіотаж у Гонконгу перед приєднанням до Челсі

Футболіст збірної України Михайло Мудрик 3 серпня прибув до Гонконгу. Там нападник приєднається до свого клубу Челсі для участі у передсезонній підготовці.

У мережі з'явилося відео, як гравець спричинив справжній ажіотаж у місцевому аеропорту, повідомляє 24 Канал. Футболіст роздавав автографи шанувальникам.

Фанати Челсі тепло зустріли Мудрика у Гонконгу

Після прибуття Мудрик розпочне тренування з командою та буде доступний для роботи в загальній групі. Українець повертається до роботи з першою командою лондонського клубу вперше після того, як його дискваліфікували за допінг.

Мудрик прибув у Гонконг: дивіться відео

Зазначимо, що підготовка проходитиме під керівництвом нового головного тренера "синіх" Хабі Алонсо. Під час тренувального збору у клубі розраховують оцінити фізичну форму та готовність Михайла до нового сезону.

Повернення Мудрика: що відомо

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) частково задовольнив апеляцію Мудрика, і дискваліфікацію з нього зняли.

Спочатку українець був дискваліфікований на 4 роки за порушення антидопінгових правил. У результаті апеляції покарання було зменшене, і Михайло вже відбув його, тому він доступний для офіційних матчів.

Чимало ЗМІ писали, що Мудрик покине Челсі влітку, проте інсайдери стверджують, що питання відходу українця наразі не актуальне.

Уже 5 серпня Челсі має зіграти товариський матч з італійським Ювентусом. Існує ймовірність, що це стане першим матчем Мудрика за понад півтора року. Востаннє він виходив на поле у футболці лондонського клубу наприкінці листопада 2024 року у поєдинку Ліги конференцій проти Гайденгайма.