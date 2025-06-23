Відкриття проби "В" Михайла Мудрика додало масла у вогонь. Аналіз другого зразка підтвердив наявність забороненого мельдонія, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Загадкова відповідь Мудрика на допінг-скандал

Це викликало нову хвилю хейту з боку вболівальників на адресу Мудрика. У відповідь футболіст оновив свою сторінку в інстаграмі, таким чином відповівши критикам.

Своїм новим гаслом Михайло обрав вислів "watch how they hate", який можна перекласти як "дивлюся, як вони хейтять".

Крім того, гравець Челсі змінив головне фото профілю. Замість власного зображення Мудрик додав світлину з героєм фільму "Американський психопат" Патріком Бейтманом, яку виконав Крістіан Бейл. За сюжетом стрічки герой веде подвійне життя: у звичайному житті – він успішний банкір, а у паралельному – жорстокий вбивця.

Нове головне фото на сторінці Мудрика / скріншот Чемпіона

Тож залишається лише здогадуватися, що саме мав на увазі Мудрик, який обрав такого героя.

Раніше ситуацію з Мудриком прокоментував колишній англійський футболіст Трой Діні. Він закликав пришвидшити процес розслідування допінг-скандалу.