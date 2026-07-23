Михайло Мудрик та Сергій Ребров зустрілись на Туманному Альбіоні. Про це повідомляє 24 Канал.

Що робили Ребров та Мудрик

Дискваліфікований футболіст та колишній наставник збірної України зустрілись у лондонському спортивному клубі Rocket Padel - Battersea Power Station.

Компанію їм склали футбольні агенти Вадим Шаблій та Микита Тятков. Про спільні заняття спортом у британській столиці повідомив Вадим Шаблій.

Працюємо разом. Граємо разом. Радий вас бачити, як завжди, друзі мої,

– написав футбольний агент.

Зазначимо, що це перша публічна поява Сергія Реброва після того, як у квітні він покинув пост головного тренера збірної України.

Що наразі відомо про Мудрика та Реброва

Сергій Ребров наразі взяв паузу у тренерській кар’єрі. У червні з’явилась інформація, що у нього виникли проблеми особистого характеру, які потребують вирішення. Через це Ребров наразі не готовий підписувати контракт з жодною командою.

Михайло Мудрик нещодавно програв справу в Палаті з вирішення спорів УАФ. Позов проти вінгера Челсі та збірної України подав його колишній агент Олексій Альохін. Зазначимо, що серед відповідачів у справі також фігурують нинішній агент Мудрика Вадим Шаблій, його компанія ProStar.