Ребров вперше засвітився після відставки зі зібрної України – потрапив на фото з Мудриком

Михайло Мудрик наразі відбуває чотирирічну дискваліфікацію, а також виборює право на повернення у футбол. Час гравець Челсі проводить з колишнім головним тренером збірної України.

Михайло Мудрик та Сергій Ребров зустрілись на Туманному Альбіоні. Про це повідомляє 24 Канал.

Що робили Ребров та Мудрик

Дискваліфікований футболіст та колишній наставник збірної України зустрілись у лондонському спортивному клубі Rocket Padel - Battersea Power Station.

Компанію їм склали футбольні агенти Вадим Шаблій та Микита Тятков. Про спільні заняття спортом у британській столиці повідомив Вадим Шаблій.

Працюємо разом. Граємо разом. Радий вас бачити, як завжди, друзі мої,

– написав футбольний агент.

Зазначимо, що це перша публічна поява Сергія Реброва після того, як у квітні він покинув пост головного тренера збірної України.

Що наразі відомо про Мудрика та Реброва

Сергій Ребров наразі взяв паузу у тренерській кар’єрі. У червні з’явилась інформація, що у нього виникли проблеми особистого характеру, які потребують вирішення. Через це Ребров наразі не готовий підписувати контракт з жодною командою.

Михайло Мудрик нещодавно програв справу в Палаті з вирішення спорів УАФ. Позов проти вінгера Челсі та збірної України подав його колишній агент Олексій Альохін. Зазначимо, що серед відповідачів у справі також фігурують нинішній агент Мудрика Вадим Шаблій, його компанія ProStar.